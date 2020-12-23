Gözleri döndü! ABD'den 'İsrail için' 2 milyar dolarlık rüşvet teklifi

star.com.tr 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:30

İsrail'in işgal ve hukuksuzluklarını tüm dünyaya 'normalleşme' adı altında kabul ettirmeye çalışan ABD, amacına ulaşmak için yardım adı altında rüşvet tekliflerine başladı...

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, Eylül 2020'ye kadar sadece iki Arap ülkesi tarafından tanınmıştı. Mısır ve Ürdün, sırasıyla 1979 ve 1994'te ABD arabuluculuğunda İsrail ile barış anlaşmaları imzalamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Beyaz Saray'ın kıdemli danışmanı Jared Kushner, mevcut yönetimin İsrail ile Arap ve Müslüman devletler arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda anlaşmalar getirme çabasına öncülük ediyor.

İsrail'in tüm işgal ve hukuksuzluklarına yeşil ışık yakan ve 'normalleşme' denilen 'ihanet anlaşmalarına ilk imzayı Birleşik Arap Emirlikleri attı.

Yine ABD arabuluculuğunda, 13 Ağustos 2020'de, İsrail ile BAE İbrahim/Abraham anlaşmasını imzaladı. BAE'yi Bahreyn takip etti...

SÖZDE NORMALLEŞME ÇILGINLIĞI İÇİN ENDONEZYA'YA YARDIM ADI ALTINDA RÜŞVET TEKLİFİ

ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD şimdi de sözde 'normalleşme' sürecine, Endonezya'yı dahil etmek istiyor.

Salı günü Bloomberg'e konuşan US International Development Finance Corp. CEO'su Adam Boehler, 'Endonezya ile bu meseleyi konuşuyoruz. Hazırlarsa, bizim yaptığımızdan daha fazla mali destek vermekten mutluluk duyarız.' dedi.

Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, Umman ve Endonezya ile görüşmelerin ilerlediği belirtildi. İddiaya göre, iki ülkenin İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevden ayrılmasından önce ilan edilebilir.

DEMOKRATLAR: TRUMP GİDİYOR, DİKKATLİ OLUN

Telegraphic Agency'e konuşan Demokrat bir kongre üyesi, söz konusu mali yardımla ilgili açıklamalarda bulundu. Demokrat üye, 20 Ocak'tan itibaren Trump'ın değil Biden'ın başkan olacağını hatırlatarak, Endonezya'yı bu tekliflere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkili açıklamasında, "Endonezyalı olsaydım, yönetimin şu anda verdiği sözlere güvenmezdim. Development Finance Corp., siyasi gelişmeler için bir teşvik değil, bir kalkınma aracı olarak tasarlandı.' ifadelerini kullandı.

Ancak, Biden yönetiminin bu yönde atılacak daha fazla adımı destekleyeceğini belirten Adam Boehler, "Sanırım yaptığımız şeyi alıp daha da ileri götürürler ve umarım bunu yaparlar. Ben de onları desteklemek için orada olacağım." dedi.

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