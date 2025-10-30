İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Ekim 2025 Perşembe
İLETİŞİM VE KÜNYE

  • Gözünü yine kan bürüdü... Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: ''Saldırırız'' tehdidi
Dünya

Gözünü yine kan bürüdü... Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: ''Saldırırız'' tehdidi

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmaması durumunda Gazze'ye yeniden saldıracaklarını söyledi. Katil Netanyahu, “Yabancı güçler yapmazsa biz yaparız” sözleriyle ateşkese rağmen yeni bir savaş tehdidinde bulundu.

30 Ekim 2025 Perşembe 19:09
Gözünü yine kan bürüdü... Ateşkes kağıt üzerinde kaldı: ''Saldırırız'' tehdidi
Netanyahu, İsrail ordusunda görev alacak bazı subayların mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın elindeki 2 İsrailli esirin cenazesini bugün teslim edeceğine işaret eden Netanyahu, tüm esirlerin cenazelerini getirmekte kararlı olduklarını söyledi.

Netanyahu, varılan ateşkese de işaret ederek Hamas'ın silahsızlandırılacağını ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını dile getirdi.

Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye tekrar saldıracakları tehdidinde bulunan Netanyahu, "Günün sonunda Hamas silahsızlandırılacak ve Gazze silahlardan arındırılacak. Yabancı güçler (ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'ye konuşlanması planlanan güçler) bunu yaparsa ne âlâ, yapmazlarsa biz yapacağız." ifadesini kullandı.

SAVUNMA BAKANI'NDAN DA HUSİLERE TEHDİT

Öte yandan Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netanyahu ile aynı törende yaptığı konuşmada Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit etti.

Yemen'deki Husilere yeni saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, "İsrail, henüz soz sözünü söylemedi. Husiler ağır bedel ödeyecek." dedi.

Hamas ile varılan ateşkese de değinen Katz, Gazze'deki çatışmalar sona erse de "birçok cephede hala zorluklarla karşı karşıya olduklarını" ileri sürdü.

Katil İsrail Gazze'de işlediği suçların üstünü örtmeye çalışıyor! Liste oyunu ortaya çıktı

Hamas liderlerini tehdit etti

"Katliam odaklı bir zihniyetin yansıması"

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

