Gran Sasso Dağı'nda kaybolan dağcıların cesedine ulaşıldı

İtalyan kurtarma ekipleri, dağcıların kaybolduğu karla kaplı kayalık bölgeye, olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle helikopterle ulaştı.

Ekipler, Gran Sasso dağına tırmanış yapan 2 dağcının cesetlerini, kaybolmalarından 5 gün sonra buldu.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, dağcılardan biri zorlu koşullara rağmen acil yardım çağrısı yapmayı başarabildi.

Haberlerde, tırmanış yapan dağcıların düştükleri noktalar arasında yaklaşık 20 metrelik mesafe olduğu ve birbirlerini göremeseler de duyabildikleri ileri sürüldü.