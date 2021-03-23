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Dünya

Greenfield: Türkiye'deki toplantıyı dört gözle bekliyoruz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, üst düzey Afgan liderlerinin Türkiye'deki toplantısını dört gözle beklediklerini söyledi.

AA23 Mart 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 20:55
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Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin Afganistan oturumunda yaptığı konuşmada, Afgan barış sürecinin hızlandırılmasında uluslararası uzlaşının önemine dikkati çekti.

Kendisi ve komşuları ile barışık bir Afganistan'ın herkesin çıkarına olacağını vurgulayan Greenfield, "Üst düzey Afgan liderlerin Türkiye'deki toplantısını dört gözle bekliyoruz. Bu girişimin, BM'nin çabaları ve devam eden Doha süreciyle koordineli ve tamamlayıcı olması ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki insani duruma da değinen Greenfield, 16,9 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığını ve Afganistan'ın gıda güvensizliği konusunda dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Afgan yönetimi ve Taliban arasındaki müzakereler nisanda İstanbul'da yapılacak.

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