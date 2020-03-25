Greta Thunberg kimdir? 17 yaşındaki Greta Thunberg Corona virüsten karantinada

25 Mart 2020 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:34

Bir dönem ülkemizde de adı sıklıkla duyulan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg corona virüsü (Covid-19) emareleri gösterdiği için kendini karantinaya aldığını açıkladı. Thunberg, Avrupa seyahati sonrası kendini evinde izole ettiğini söyledi. Greta Thunberg'in babası Svante Thunberg yine aynı şekilde koronavirüs (corona virüs - Covid-19) belirtileri gösterdiği için karantida bulunuyor. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne Greta Thunberg damga vurmuştu. Bir anda gündem olan ve arama motorlarında ismi sıkça araştırılan isimlerden biri olan Greta Thunberg kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm merak edilen detaylar…

New Scientist dergisine konuşan Greta Thunberg, Avrupa seyahatlerinin ardından kendisini karantinaya aldığını belirtti. 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, corona virüsten karantinada... Sosyal medya hesabından açıklama yapan Thunberg, kendisinde öksürük, boğaz ağrısı, titreme gibi belirtilerin olduğunu ifade etti.

Henüz test yaptırmadığını söyleyen Thunberg, "Belirtiler göz önüne alındığında büyük olasılıkla enfekteyim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi'nde dünya liderlerini azarlayan Greta Thunberg'in etkili konuşması büyük yankı uyandırmıştı. Kısa zamanda dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen Greta Thunberg kimdir?

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İsveçli Greta Thunberg 3 Ocak 2003'te doğdu. Greta Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır.

Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.

GRETA THUNBERG BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM ZİRVESİ'NDEKİ KONUŞMASI

New York'taki BM İklim Zirvesi'nde çok duygusal bir konuşma yapan Thunberg, "Boş laflarınızla rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde gerçekleştirilen İklim Zirvesi'ne aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 60 kadar lider katılıyor.

16 yaşındaki Thunberg, "Tüm bu olanlar çok yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanus'un diğer yakasında okulumda olmalıydım. Ama hepiniz umut almak için biz, gençlere geliyorsunuz. Hangi yüzle yapıyorsunuz bunu?" dedi.

Thunberg, dünya liderlerine hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı ve "Sizi izliyor olacağız" diye konuştu.

İklim değişikliği karşıtı eylemleriyle küresel çapta gündeme gelen Thunberg, BM Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a 15 günlük yelkenli yolculuğun sonunda ulaştı.

Thunberg'in New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye gelişini izlerken yüzünün aldığı şekil ise sosyal medyada en çok paylaşılan video ve fotoğraflar arasına girdi.