Greta'nın tren yalanı ifşa oldu

On altı yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Alman hızlı treni Deutsche Bahn'da yerde oturduğu fotoğrafın Twitter hesabından paylaştı. Greta tweetinde "Almanya'ya aşırı kalabalık trende yolculuk. Sonunda eve gidiyorum" yazdı.

Aslında birinci mevkide seyahat etti

Greta'ya sosyal medya üzerinden cevap veren Deutsche Bahn, "Birinci sınıf koltuklarda yaptığınız seyahatten ve birinci sınıf ekibimizin ne kadar dostça ve yetenekli olduğunuzdan bahsetseydiniz daha iyi olurdu" ifadelerini kullanarak Greta ile dalga geçti.

Tren yolu şirketi, Greta'nın aslında birinci sınıfta seyahat ettiğini ima ederek, iklim aktvistinin yalan söylediğini işaret etti.