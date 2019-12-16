Greta'nın tren yalanı ifşa oldu
İklim aktivisti Greta Thunberg'in tren yalanı ifşa oldu. Greta'nın Almanya'da kalabalık bir trende seyahat ettiğini söyleyerek tren koridorunda paylaştığı fotoğrafı tren firması yalanladı.
On altı yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Alman hızlı treni Deutsche Bahn'da yerde oturduğu fotoğrafın Twitter hesabından paylaştı. Greta tweetinde "Almanya'ya aşırı kalabalık trende yolculuk. Sonunda eve gidiyorum" yazdı.
Aslında birinci mevkide seyahat etti
Greta'ya sosyal medya üzerinden cevap veren Deutsche Bahn, "Birinci sınıf koltuklarda yaptığınız seyahatten ve birinci sınıf ekibimizin ne kadar dostça ve yetenekli olduğunuzdan bahsetseydiniz daha iyi olurdu" ifadelerini kullanarak Greta ile dalga geçti.
Tren yolu şirketi, Greta'nın aslında birinci sınıfta seyahat ettiğini ima ederek, iklim aktvistinin yalan söylediğini işaret etti.
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