Grigoryan: Türkiye'ye yaklaşımımızı değiştirmeliyiz

30 Mart 2021 Salı 07:47 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 07:47

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Petros Ghazaryan ile Public TV'de yaptığı röportajda Türkiye'nin Ermenistan için düşman bir devlet olup olmadığı sorusuna değinerek, Ermenistan'ın bu konudaki yaklaşımını düzeltmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Grigoryan, "Bölgedeki engeli kaldıracaksak, bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz" dedi.

Bunun üzerine 'Yani Türkiye artık düşman devlet değil mi?' sorusu yöneltilince Grigoryan, "Bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

TV programında verdiği demecin devamında Grigoryan, "Engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan'la yürütülmemeli, daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.