İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2554
  • EURO
    9,7262
  • ALTIN
    453.129
  • BIST100
    1392.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Grigoryan: Türkiye'ye yaklaşımımızı değiştirmeliyiz
Dünya

Grigoryan: Türkiye'ye yaklaşımımızı değiştirmeliyiz

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan'ın Türkiye'yi düşman devlet olarak görüp görmediğine ilişkin soruya 'Bu konudaki yaklaşımımızın düzeltilmesi gerekiyor.' şeklinde cevap verdi.

30 Mart 2021 Salı 07:47 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 07:47
ABONE OL

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Petros Ghazaryan ile Public TV'de yaptığı röportajda Türkiye'nin Ermenistan için düşman bir devlet olup olmadığı sorusuna değinerek, Ermenistan'ın bu konudaki yaklaşımını düzeltmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Grigoryan, "Bölgedeki engeli kaldıracaksak, bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bu yönde çalışıyoruz" dedi.

Bunun üzerine 'Yani Türkiye artık düşman devlet değil mi?' sorusu yöneltilince Grigoryan, "Bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

TV programında verdiği demecin devamında Grigoryan, "Engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan'la yürütülmemeli, daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.