İsveç Savunma Bakanı Jonson, Kielce'deki MSPO 2025 savunma fuarında önemli açıklamalarda bulundu. Jonson, ülkesinin Ukrayna'ya Saab Gripen savaş uçağı tedarik etmeye açık olduğunu yineledi ancak Gripen E teslimatının uzun vadeli bir girişim olacağını ve ancak Rusya ile savaş sona erdikten sonra gerçekleşebileceğini vurguladı.

GRİPEN E GELİŞMİŞ SİSTEMLER İÇERMEKTEDİR

Saab JAS 39 Gripen, ardışık versiyonları sayesinde Avrupa'nın en çok yönlü çok amaçlı avcı uçaklarından biri haline gelmiştir. Şu anda İsveç ve Brezilya tarafından kullanılan Gripen E, onu önceki modellerden ayıran gelişmiş sistemler içermektedir. 22.000 lbf itiş gücü sağlayan General Electric F414G turbofan motoruyla çalışan uçak, Mach 2 azami hıza ve 16.000 metrelik bir servis tavanına sahiptir.

Muharebe yarıçapı 1.500 km'yi aşar ve harici tanklarla yakıt ikmali yapılmadan 4.000 km'den fazla menzile sahiptir. Uçak, 200 derecelik geniş bir görüş alanı sağlayan Leonardo ES-05 Raven AESA radarını eğik plakalı bir antenle entegre eder ve düşman uçaklarının pasif tespiti için Skyward-G kızılötesi arama ve takip (IRST) sistemini kullanır.

Aviyonikler, hızlı yazılım güncellemeleri ve yeni silahların entegrasyonuna olanak tanıyan açık mimarili bir görev sistemi üzerine inşa edilmiştir. Elektronik harp paketi, modern karadan havaya füzelere karşı dayanıklılığı artıran dijital radyo frekans hafızası (DRFM) tabanlı karıştırma ve çekili tuzaklar içerir.

Silah uyumluluğu oldukça geniştir ve uçak, Meteor görüş menzili dışındaki hava-hava füzelerini, IRIS-T ve AIM-9X kısa menzilli füzelerini, AMRAAM'ları ve GBU-39 Küçük Çaplı Bomba ve Taurus KEPD 350 seyir füzesi de dahil olmak üzere çok çeşitli hassas güdümlü hava-kara mühimmatlarını konuşlandırabilir. Gripen E ayrıca yakın muharebe ve kara taarruzu için Mauser BK-27 27 mm topunu da korumaktadır.

METEOR, AMRAAM VE LAZER GÜDÜMLÜ BOMBALARI DESTEKLİYOR

Ukrayna'nın uzun zamandır aradığı Gripen C/D, daha eski bir nesil olmasına rağmen oldukça yetenekli bir platform olmaya devam ediyor. 18.100 lbf itiş gücü sağlayan Volvo RM12 motoruyla güçlendirilen araç, yaklaşık 800 km'lik bir muharebe yarıçapında Mach 2 hızına ulaşabiliyor. İngiliz Blue Vixen tasarımına dayanan PS-05/A radarıyla donatılmış olup, aşağı bakma/vuruş yeteneği ve çoklu hedef takibi sunuyor.

Gripen E gibi, C/D versiyonu da NATO uyumlu ve Meteor, AMRAAM ve lazer güdümlü bombalar gibi gelişmiş silahları destekliyor. En güçlü yanlarından biri, pistlerin Rus saldırılarına karşı savunmasız olabileceği Ukrayna için kritik bir özellik olan 800 metre kadar kısa pistlerden operasyon yapabilme kabiliyeti.

GRİPEN 10 DAKİKADAN KISA SÜREDE YENİDEN SİLAHLANDIRILABİLİR

Gripen'lerin hizmete girmesi, Ukrayna'ya dağınık operasyonlar için optimize edilmiş, yüksek sorti üretim oranlarına sahip ve nispeten düşük işletme maliyetleri sunan bir savaş uçağı sağlayacaktır. Bu maliyet, bir F-16 için 20.000 doların üzerindeyken, C/D için uçuş saati başına 4.700 dolar olarak tahmin edilmektedir.

Gripen'in NATO'nun Link 16 ile uyumluluğu da dahil olmak üzere modern veri bağlantıları, koalisyon operasyonlarına entegrasyonunu sağlarken, elektronik harp sistemleri Rusya'nın yoğun hava savunma ağını dengelemeye yardımcı olabilir. Dağınık üslenme ve hızlı dönüş kabiliyeti sayesinde, altı kişilik bir yer personeli ekibi tarafından 10 dakikadan kısa sürede yeniden silahlandırılabilir ve yakıt ikmali yapılabilir. Bu özellikler, sürekli tehdit altında hava operasyonlarının devamlılığını ve hayatta kalma kabiliyetini artıracaktır.

Gripen, Ukrayna'ya hem acil hem de uzun vadeli seçenekler sunuyor. C/D varyantı yakın gelecekte Ukrayna'nın hava savunma ve taarruz kabiliyetlerini güçlendirebilirken, Gripen E, savaş sona erdiğinde tamamen modernize edilmiş, NATO uyumlu bir hava kuvvetlerine giden yolu temsil ediyor. Karar yalnızca askeri uygunluğa değil, aynı zamanda siyasi zamanlamaya, ittifak koordinasyonuna ve Doğu Avrupa'nın gelişen güvenlik mimarisine de bağlı olacak.