İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8708
  • EURO
    33,2872
  • ALTIN
    2004.42
  • BIST100
    9384.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Grlic Radman'dan Gazze açıklaması: İnsani krizden endişe duyuyoruz
Dünya

Grlic Radman'dan Gazze açıklaması: İnsani krizden endişe duyuyoruz

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Gazze'deki insani krizden ve Orta Doğu'da bölgesel gerilimin artmasından endişe duyduklarını söyledi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
Grlic Radman'dan Gazze açıklaması: İnsani krizden endişe duyuyoruz
ABONE OL

Grlic Radman, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Gazze'deki insani krizden ve Orta Doğu'da bölgesel gerilimin artmasından endişe duyuyoruz." diyen Grlic Radman, Gazze'deki sivillerin korunmasının "kilit nokta" olduğuna işaret etti.

Grlic Radman, bölgeye giden insani yardım tırlarının yollarının açılmasının önemine dikkati çekerek, "Ekonomik durumun, Mısır ve diğer bölge ülkeleri üzerinde ağır etkisi var." dedi.

Bugünkü toplantıda Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy için taziye dileklerini ileteceklerini söyleyen Grlic Radman, "Ukrayna'ya yardım olanağı konusunda hızlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini bir kez daha vurgulayacağım." ifadesini kullandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 28 bin 985 Filistinli öldürüldü, 68 bin 883 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 397 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.