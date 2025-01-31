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Dünya

''Grönland, ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek''

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Grönland'ın ABD'nin mülkiyetine geçmeyeceğini söyledi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 17:11 - Güncelleme:
''Grönland, ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek''
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Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Bakan Rasmussen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Grönland'ı ABD himayesi altına almaya işaret eden açıklamalarını değerlendirdi.

Rubio'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığı"na yönelik açıklamalarını hatırlatan Rasmussen, "Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland, tabii ki ABD'nin mülkiyetine geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Toprak satışının eskide kaldığına" işaret eden Rasmussen, Grönland'ın ABD'ye devrinin "yasal ve politik olarak imkansız" olduğunu söyledi.

Rasmussen, "Grönland'ın, kendi halkına ait olduğu su götürmez bir gerçektir." dedi.

Rubio katıldığı bir televizyon programında, Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtmişti.

- TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA İLGİSİ

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve başlamasından bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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