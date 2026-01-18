İSTANBUL 4°C / 1°C
18 Ocak 2026 Pazar
  • Grönland gerilimi tırmanıyor! Trump'ın gümrük kararı 8 Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı
Dünya

Grönland gerilimi tırmanıyor! Trump'ın gümrük kararı 8 Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı

ABD'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek verdikleri için gümrük vergisi uygulama kararı aldığı 8 Avrupa ülkesi, bu kararın transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

18 Ocak 2026 Pazar 17:41
Grönland gerilimi tırmanıyor! Trump'ın gümrük kararı 8 Avrupa ülkesini ayağa kaldırdı
ABONE OL

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'dan yana tavır aldıkları gerekçesiyle kendilerine uyguladığı gümrük vergisine tepki gösterdi.

Açıklamada, 8 ülkenin NATO müttefikleri olarak Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Grönland'da yapılacak "Arctic Endurance" tatbikatına katılımın daha önceden koordine edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat, (Arktik güvenliği) bu gerekliliğe yanıt vermektedir ve kimseye yönelik tehdit oluşturmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, 8 ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayalı bir diyaloğa girmeye hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gümrük vergisi tehditleri, transatlantik ilişkileri zayıflatmakta ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal riskini doğurmaktadır. Birlik ve eş güdüm içinde durarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Egemenliğimizi korumaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

- AVRUPA ÜLKELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

- TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

