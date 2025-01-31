Grönland halkının yarısı ABD'yi ''tehdit'' olarak görüyor

The Guardian gazetesinin YouGov anket şirketinin kamuoyu yoklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katmaya ilişkin açıklamalarının ardından halkın bu konudaki düşüncesi araştırıldı.

Danimarka'da 15-22 Ocak tarihleri arasında 1000'den fazla kişiyle yapılan ankette, Danimarka halkının yüzde 46'sı ABD'yi ülkeleri için "tehdit" olarak görürken, yüzde 78'i ise Grönland'ın ABD'ye satılmasına karşı çıktı.

Katılımcıların yüzde 86'sı Rusya'yı "tehdit" olarak değerlendirirken, ABD'yi tehdit olarak gören Danimarkalıların sayısı Kuzey Kore veya İran'ı tehdit olarak görenlerden daha fazla oldu.

Danimarka halkının yüzde 44'ü Kuzey Kore'yi ve yüzde 40'ı ise İran'ı "tehdit" olarak gördü.

Ankete katılanların yüzde 72'si ABD'ye dahil olma konusunda son kararın Danimarka'ya değil Grönland'a ait olması gerektiğini savundu.

- GRÖNLAND'IN ABD'YE KATILMASINA İLİŞKİN ANKET

Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq ve Danimarka medya kuruluşu Berlingske için Verian anket şirketinin 29 Ocak'ta yaptığı kamuoyu yoklamasında, Trump'ın Ada'yı ABD topraklarına katmaya işaret eden açıklamalarının ardından halkın bu konudaki düşüncesi araştırılmıştı.

Anketin sonuçlarına göre, Grönland'ın ABD'nin parçası olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 85, katılma fikrini destekleyenlerin oranı yüzde 6 olarak kaydedilmişti.

- TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA YÖNELİK İLGİSİ

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı'na bağlı iki otonom bölgeden biri olan Grönland, Faroe Adaları ile birlikte Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

- TRUMP'IN "GRÖNLAND'I SATIN ALMA" NİYETİNE KARŞI DANİMARKA'YA DESTEK

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Frederiksen, 28 Ocak'ta Trump'ın "Grönland'ı satın alma" niyetine karşı Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkenin "egemenlik ve sınırlara saygı gösterilmesi" görüşünde olduğunu söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise 30 Ocak'ta Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yönündeki açıklamalarına yanıt olarak, Birliğin Danimarka'ya "tam destek verdiğini" belirtmişti.