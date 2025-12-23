Grönland krizi derinleşiyor: Fransa tavrını koydu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD'nin özel temsilci atadığı Grönland'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha dile getirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta Grönland'ın başkenti Nuuk'a yaptığı resmi ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Nuuk'ta Fransa'nın, Grönland ve Danimarka'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğini yinelemiştim." ifadesini kullandı.

"Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu ve Danimarka'nın bunun garantörü olduğunu" belirten Macron, Avrupalılar ile birlikte "Grönland ile tam dayanışma" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

- TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

