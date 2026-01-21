İSTANBUL 9°C / 6°C
Dünya

Grönland üzerinde büyüyen gerilim: Fransa NATO kapsamında askeri adım atıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik devam eden ilhak açıklamalarının gölgesinde, Fransa NATO kapsamında adada bir tatbikat yapılmasını talep etti. Grönland üzerinden tırmanan ABD-Avrupa gerilimi yeni bir boyut kazanırken, Fransa'nın askeri bir adım atmaya hazır olduğu bildirildi.

21 Ocak 2026 Çarşamba 11:45
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tartışmalı ilhak açıklamaları sürüyor. Grönland üzerinden tırmanan ABD-Avrupa gerilimi yeni bir boyut kazanırken, Fransa NATO kapsamında askeri bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ofisi'nden yapılan açıklamada, Fransa'nın Grönland'da bir NATO tatbikatı yapılmasını talep ettiği ve buna katkı sunmaya hazır olduğu bildirildi.

TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI VE İLHAK PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın stratejik konumu ve zengin kaynakları nedeniyle Rusya ve Çin tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için ABD tarafından korunması gerektiğini, ABD'nin de bunu ancak kendisine ait bir bölge olması durumunda yapacağını ifade etmişti. Grönland ve Danimarkalı yetkililer ise adanın satılık olmadığını açıklamış, ancak ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ilhak edilmesi için güç kullanma seçeneğini de göz ardı etmemişti.

GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ VE AVRUPA'NIN TEPKİSİ

ABD başkanı, cumartesi günü Grönland'ı satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan Avrupalı ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

