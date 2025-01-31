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Dünya

Grönland'dan vazgeçmiyorlar! Kızdıracak çıkış: Şaka değil

Trump hükümetinden Grönland konusunda bağlı bulunduğu Danimarka'yı kızdıracak bir açıklama daha geldi. 'Grönland'ı satın alma' konusunda kararlı olduklarını vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 'Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor.' dedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Grönland'dan vazgeçmiyorlar! Kızdıracak çıkış: Şaka değil
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma konusunda "şaka yapmadığını" ve Ada'yı ABD topraklarına katmanın ülkenin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü belirtti.

Sirius XM'de yayınlanan The Megyn Kelly Show'a konuşan Rubio, Başkan Trump'ın gündemden düşmeyen Grönland ve Panama Kanalı'nı ABD himayesi altına almaya işaret eden açıklamalarını değerlendirdi.

Trump'ın Ada'yı satın alma konusunda kararlı olduğunu ve bunun için gerekirse asker kullanabileceği senaryoyu da göz ardı etmediğini ifade eden Rubio, "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına katılması ulusal çıkarlarımızla ilgili bir konu ve bir an önce çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.

Rubio, Kuzey Kutbu'nun yakın zamanda nakliye yolları için önem arz eden bir konuma ulaşacağını söyleyerek, "Çin'in bu bölgedeki varlığını artırma" riskine karşı ABD'nin harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

- "PANAMA KANALI'NDA HERHANGİ BİR YABANCI GÜCÜN KONTROLÜ ELİNDE TUTMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin ABD'nin ulusal çıkarları için "risk" teşkil ettiğini savunan Rubio, Çinli şirketlerin, kanalın hem giriş hem de çıkış noktalarını kontrol edebilecek konumlarda bulunduğunu söyledi.

Bakan Rubio, "Çin, Panama Kanalı'ndaki trafiği engellemek istediği takdirde, bunu kolayca yapabilir. Bu bizim ulusal çıkarlarımıza tamamen aykırı bir durum." ifadesini kullandı.

Yapım aşamasında parasını ödedikleri ve inşasında önemli rol oynadıkları Panama Kanalı'nın ABD'ye karşı "koz" olarak kullanılması ihtimalinin ülkenin ulusal güvenliği açısından "risk" olduğunu belirten Rubio, "Gerçek şu ki, Panama Kanalı'nda herhangi bir yabancı gücün, özellikle de Çin'in bu tür bir potansiyel kontrolü elinde tutmasına izin veremeyiz." dedi.

Rubio ayrıca, Panama Kanalı'nı kullanan Amerikan gemilerinin bazı durumlarda diğer ülkelerin ödediğinden daha yüksek miktarlarda ücret ödediğinden bahsederek, bu durumun ulusal çıkarlarla ters düştüğünü aktardı.

- TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI'NA YÖNELİK İLGİSİ

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Trump, sık sık gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusunda da, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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