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Guaido, dış askeri müdahale sorusuna muhalefetin 'mümkün olan her şeyi yapacak' dedi

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 'ülkedeki acil insani durumu' durdurmak için yabancı bir gücün askeri müdahalesine izin verip vermeyeceklerine yönelik soruya muhalefet olarak mümkün olan her şeyi yapacakları yanıtını verdi.

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Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD ve bölgedeki bazı ülkelerin "insani yardım" iddiasıyla başlattıkları ve askeri müdahale ihtimaline evrilen tartışmalar sürüyor.

Guiado, konuyla ilgili AFP'ye verdiği ve ülke basınında yer bulan röportajda Venezuela muhalefetinin "ülkedeki insani acil durumu durdurmak için mümkün olan her şeyi" yapacağını vurguladı.

Guaido, birçok batı ülkesin tarafından tanınan geçici devlet başkanlığı sıfatı ile ABD ya da başka bir gücün varlığına yeşil ışık yakıp yakmayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu elbette çok polemiğe neden olan bir konu fakat çocukların ölmemesi, insanların hayatlarını kurtarabilmek ve ülkeyi yönetilebilir hale getirip insani duruma müdahale edebilmek için Ulusal Meclisin egemenliğini ve yetkilerimizi kullanarak ne gerekiyorsa onu yapacağız."

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