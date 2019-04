Guaido ve darbeci askerlerin kollarında mor bantlar olması dikkat çekti

Bugün Venezuela’nın başkenti Caracas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında açıklama yapan Guaido, darbe çağrısında bulundu. Üç dakikalık bir videoda Guaido'nun çevresinde 70 kadar askerin ve 2014 yılında ev hapsine çarptırılıp siyasetten yasaklanan Leopoldo Lopez'in de bulunduğu belirtildi. Askerlerin bazılarının ağır silahlı olduğu da görüldü.

Söz konusu video Guaido, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme planının son evresinin başladığını" savunuyor.

Gelen fotoğraflarda ise Guaido ve kendisini destekleyen askerlerin kollarında mor bantlar olduğu görülüyor.

KİM BU DARBECİ GUAİDO?

Venezüella'da sağcı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in başkanı olan Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'Geçici Venezüella Devlet Başkanı' olarak tanınmıştı. Peki, yoksul bir aileden gelmesine karşın Washington'da ülkenin en prestijli ve pahalı üniversitelerinden George Washington'da kamu yönetimi yüksek lisansı yapabilen 35 yaşındaki Juan Guadio kimdir?

JUAN GUAİDO KİMDİR?

Guaido'nun biyografisi şöyle

-28 Temmuz 1983'te 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Vargas eyaletinin başkenti, sahil şehri La Guaira'da dünyaya geldi. Caracas'taki Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı. ABD başkentindeki George Washington Üniversitesi'nde lisanüstü yaptı.

-Guaido'nun siyasi eğilimleri üniversite yıllarında dışa vurdu. 2007 yılında Chavez hükümetinin özel yayıncılık ağı Radio Caracas Televisión'ın (RCTV) ruhsatını yenilemeyerek yayınlarını engellemesini protesto eden öğrenciler arasında Guaido da vardı. Chavez, RCTV'yi yayıncılık kurallarını ihlal etmek ve George W. Bush yönetiminin desteğiyle 2 gün yönetimden uzaklaşmasına yol açan 2002 darbe girişimini desteklemekle suçluyordu. Chavez sonuçta RCTV'nin yerine devletin kontrolünde bir ağı yayına soktu.

-2009 yılında Guaido, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ile birlikte Halk İradesi isimli partinin kurucuları arasında yer aldı.

OBAMA'NIN SLOGANINI KULLANDI

-2011'de Ulusal Meclis'e yedek üye, 2016'da Vargas eyaletinin doğrudan milletvekili olarak seçildi. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "Yes we can" sloganının İspanyolcası "Sí, se puede!" sözünü sık sık kullandı.

- Aralık 2018'te seçildiği Ulusal Meclis Başkanlığı için 5 Ocak 2019'da yemin ederken Nicolas Maduro'ya muhalefet etme sözü verdi. Maduro'nun yeniden seçilip 10 Ocak 2019'da yemin ederek göreve devam etmesinin ardından Guaidó bunun 'gayrimeşru' olduğunu iddia etti. Ulusal Meclis de kendi başkanının bir miting düzenleyerek Devlet Başkanlığı görevini üstleneceğini duyurdu.

'ABD GUAİDO'YU ÖNE İTİP DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

-Bunun üzerine 'Democracy Now'a konuşan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Guaido'yu öne iterek Maduro'ya darbe yapmaya çalıştığını söyledi. Arreaza, "Bu adamı Venezüella'da kimse tanımıyor, insanlar sokaklarda birbirine soruyor, 'Kim bu Juan Guaidó' diye. Kimse tarafından tanınmamasına rağmen yeni devlet başkanı olduğu söylensin diye ABD arkadan ittiriyor."

-15 Ocak'ta The Washington Post gazetesinde "Maduro bir gaspçı, Venezüella'da demokrasiyi yeniden tesis etme vakti geldi" başlıklı bir makale yayımlayan Guaidó, Venezüella'da eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığını vurguladı.

-Bir hafta sonra Ulusal Meclis Maduro'yu 'yasadışı şekilde iktidarı gasp etmekle' suçlayıp tüm kararlarını geçersiz ilan etti. Ertesi gün de Guaido tek taraflı yemin töreniyle kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etti. Derhal ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence tarafından tanındı. Trump yönetimi Maduro'ya 'Venezüella halkının iradesini yansıtan meşru lider karşısında çekilme' çağrısı yaptı.

-ABD'nin yanısıra Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru, Guaido'yu tanıdı.

-Maduro Trump yönetimini darbe girişimiyle suçlayıp Washington ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD eski başkan Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesebilecek yasal otoritesi olduğunu düşünmüyor" diyerek diplomatları geri çekmeyi reddetti. ABD bir gün sonra ise Venezuela'daki ABD Büyükelçiliğinde ikinci derecede görevli personelin ülkeyi terk etmesi talimatını verdi.