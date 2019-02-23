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Guaido Venezuela'ya insani yardımların girdiğini savundu

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, ülkeye ilk insani yardımların Brezilya sınırından girdiğini ileri sürdü.

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Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsani yardımların ilki Brezilya sınırından Venezuela'ya girdi. Bu Venezuela için büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis Milletvekili ve İnsani Yardımı İzleme Özel Komisyonu Başkanı Miguel Pizarro, ülkeye Brezilya sınırından bir kamyon ilacın götürüldüğünü ve ilerleyen saatlerde Porto Rico'dan yola çıkan 200 tonluk insani yardımın da deniz sınırından getirileceğini belirtti.

Guaido, "Chavezci" halka kendisini destekleme çağrısında bulunduğu görüntüde ise "Bu mücadele bütün Venezuelalılar için. Venezuela'nın bugün size ihtiyacı var, bugün bizim birlik olmamıza ihtiyacı var. Sizleri, halkımızı korumaya çağırıyoruz." dedi.

Venezuela, Brezilya'dan sonra dün Kolombiya ile olan sınırını da geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Venezuela krizi
Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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