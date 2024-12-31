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Dünya

Guantanamo hapishanesindeki 1 mahkum Tunus'a iade edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Küba'daki Guantanamo hapishanesindeki bir tutuklunun ülkesi Tunus'a gönderildiğini duyurdu.

AA31 Aralık 2024 Salı 20:03 - Güncelleme:
Guantanamo hapishanesindeki 1 mahkum Tunus'a iade edildi
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Pentagon basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ridah Bin Saleh el Yezidi adlı tutuklunun Guantanamo Körfezi'ndeki gözaltı merkezinden Tunus hükümetine iade edildiği belirtildi.

Açıklamada, el Yezidi'nin kurumlar arası sıkı bir inceleme süreci sonucunda iade için uygun bulunduğu ifade edildi.

26 TUTUKLU KALDI

Guantanamo hapishanesinde şu an toplam 26 tutuklu kaldığı bildirilen açıklamada, bunlardan 14'ünün nakil için uygun, 3'ünün periyodik incelemede olduğu, 7'sinin askeri komisyon sürecinde yer aldığı ve 2'sinin de askeri mahkemece mahkum edilerek cezalandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla çoğu Müslüman yüzlerce kişiyi tuttuğu Küba'daki Guantanamo hapishanesi, uluslararası hukuka göre tartışmalı durumunun yanı sıra sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.

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