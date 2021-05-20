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Dünya

Guatemala'da cezaevinde isyan: 7 ölü

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir hapishanede çıkan isyanda ilk belirlemelere göre 7 mahkum öldü.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 07:18 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 07:18
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Bölge basınında çıkan habere göre, Guatemala kentinin 200 kilometre batısında bulunan Quetzaltenango şehrindeki bir hapishanede çıkan isyanda en az 7 mahkum hayatını kaybetti.

Yetkililer, mahkumlardan bazılarının başlarının kesilerek öldürüldüğünü, olayın yerel saatle 16.30'da hapishanenin avlularından birinde meydana geldiğini belirtti.

İsyan çıkan cezaevinde 2 bin 252 mahkumun kaldığı ve bunun kapasitenin çok üzerinde olduğu biliniyor.

Guatemala'da 27 Nisan 2018'de bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

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