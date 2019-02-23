İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Guatemala'da first lady hakkında soruşturma

Guatemala'da first lady Patricia Marroquin de Morales hakkında, Devlet Başkanı eşi Jimmy Morales'in seçim kampanyası sırasında bildirimi yapılmadığı ileri sürülen bağış çekleriyle ilgisi olduğu şüphesiyle soruşturma açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başsavcı Consuelo Porras, basına yaptığı açıklamada, muhtemel bir yolsuzlukla ilişkili olabileceği gerekçesiyle Marroquin hakkında soruşturma açıldığını doğruladı.

Soruşturma kapsamında bildirimi yapılmayan fonların siyasi kampanya için kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.

Yüksek Seçim Mahkemesinin açıklamasına göre, söz konusu para ile ilgili herhangi bir kayıt görünmüyor.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Alfredo Brito, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yürütmenin her zaman yargı makamlarına karşı saygılı olduğunu belirterek, soruşturmanın gidişatının takip edileceğini dile getirdi. Brito, soruşturmanın tarafsız şekilde yürütülmesinin ümit edildiğini kaydetti.

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, geçen ay, Devlet Başkanı Jimmy Morales'in, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunu (CICIG) tek taraflı kapatma kararını bozmuştu.

Guatemala hükümeti eylül başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanıncaya kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül 2018'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu ancak karara rağmen Velasquez'in ülkeye girişine yine müsaade edilmemişti.

Velasquez'in hakkında soruşturma yürütülmesini istediği Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Afrin´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

Trump'ın kararına karşı oylamaya gidecekler

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Gıda üsleri geliyor

Gıda üsleri geliyor

Askeri törenle karşılandılar

Askeri törenle karşılandılar
 

POPÜLER HABERLER

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

Alanya´da telef olmuş binlerce balık sahile vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA