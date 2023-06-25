İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Guatemala'da oy kullanma işlemi başladı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, ülkeyi 4 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gidiyor.

AA25 Haziran 2023 Pazar 16:16 - Güncelleme:
Guatemala'da oy kullanma işlemi başladı
ABONE OL

Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, Kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), seçmenlerin yerel saatte 07.00-18.00 saatlerinde oy kullanabileceğini duyurdu.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi durumunda ikinci tur seçimlerin 20 Ağustos'ta düzenleneceği belirtildi.

Devlet başkanı seçiminde, eski Devlet Başkanı Efrain Rios Montt'ın kızı koalisyon adayı Zury Mayte Rios, eski Devlet Başkanı Alvaro Colom Caballeros'un eşi Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ve eski Birleşmiş Milletler yetkilisi Edmond Mulet'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Anketlere göre, hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranını aşması beklenmiyor. Seçimleri takip etmek üzere Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin de sandıklarda olacağı bilgisi paylaşıldı.

Seçimlerin güvenliği için 42 bin 300 güvenlik gücünün görev yapacağı bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.