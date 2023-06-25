Guatemala'da oy kullanma işlemi başladı

Nüfusu 9,3 milyona yaklaşan Guatemala'da 8 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, Kongreye 160 milletvekili, Orta Amerika Parlamentosuna 20 milletvekili ve 340 belediye başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Guatemala Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), seçmenlerin yerel saatte 07.00-18.00 saatlerinde oy kullanabileceğini duyurdu.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi durumunda ikinci tur seçimlerin 20 Ağustos'ta düzenleneceği belirtildi.

Devlet başkanı seçiminde, eski Devlet Başkanı Efrain Rios Montt'ın kızı koalisyon adayı Zury Mayte Rios, eski Devlet Başkanı Alvaro Colom Caballeros'un eşi Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Sandra Torres ve eski Birleşmiş Milletler yetkilisi Edmond Mulet'ın isimleri ön plana çıkıyor.

Anketlere göre, hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranını aşması beklenmiyor. Seçimleri takip etmek üzere Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin de sandıklarda olacağı bilgisi paylaşıldı.

Seçimlerin güvenliği için 42 bin 300 güvenlik gücünün görev yapacağı bildirildi.