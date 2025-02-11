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Dünya

Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi öldü

Guatemala'da yolcu otobüsünün otoyol köprüsünden dereye düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.

IHA11 Şubat 2025 Salı 10:31 - Güncelleme:
Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi öldü
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Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, Puente Belice otoyol köprüsünden dereye düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Guatemala İtfaiye Departmanı feci kazada en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, duyduğu üzüntüyü dile getirerek 3 gün süreyle ulusal yas ilan etme kararı aldı. Arevalo ayrıca ordu ve afet yardım kurumunu çalışmalara destek olmak üzere görevlendirdi.

San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüsün neden yoldan çıktığı bilinmiyor.

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