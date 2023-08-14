''Güç kaybediyoruz'' itirafı: Türkiye denizlere hakim oluyor

Yerli ve milli savunma sanayisinde başarılı teknolojilere imza atan, yine Yunanistan'ın dikkatini çekti. Türkiye'nin denizlerdeki üstünlüğünü ve gelişimini yakın takibe alan Yunan basını, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"TÜRKİYE DENİZLERE HAKİM OLUYOR"

Türkiye son yıllarda izlediği askeri ve siyasi rotalarla artık sarsılmaz bir konuma erişti. Yerli ve milli hamlelerle silahlı kuvvetlerini "dünyanın en güçlü orduları" arasında sokmakla kalmayıp diplomatik başarılarla küresel siyasette önemli bir aktör haline gelen Türkiye, attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR

Ege ve Doğu Akdeniz'de taviz vermeyen politikaları nedeniyle Yunanistan'da sık sık rahatsızlık yaratan Türkiye'nin hamlelerine ilişkin yeni bir analiz yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Yunanistan'ın hava ve deniz kuvvetlerinin karşılaştırıldığı analiz çok ses getirmişti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve donanımı karşısında Yunanistan'ın şansı olmadığına ilişkin ayrıntılı analizlere imza atan Yunan basınında bu kez konu Ege Denizi'ydi.

YUNAN BASININDA ASKERİ ÜS PANİĞİ

Yunan In.gr gazetesi, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın giderek güç kaybetmesine yönelik paniği anlatan provokatif bir analize imza attı. Türkiye'nin deniz üslerini mercek altına alan In.gr bu üslerin Yunanistan için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. "Uydu görüntüleri Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit eden deniz üslerini ortaya koyuyor" başlıklı analizde itiraf niteliğinde Türkiye yorumları yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamaların yer aldığı analizde Annan Planı'na vurgu yapıldı. Başkan Erdoğan'ın "Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Bu konudaki samimiyetimizi Annan Planı dahil, şimdiye kadarki tüm süreçlerde gösterdik, gerekirse yine gösteririz." sözlerine yer veren In.gr, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda kararlı durduğunun altını çizdi.

"GÜÇ KAYBEDİYORUZ"

In.gr, silah konuşlandırılmanın yasak olduğu Yunan adalarıyla ilgili ise provokatif yorumlara yer verdi. Türkiye'nin bağımsız egemenlik hakkı çerçevesinde sahip olduğu askeri üslerle Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığı adaları bir tutan In.gr, Yunanistan'ın güç kaybettiğine dikkat çekti. "Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez" yorumuna yer veren In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üslerinin Yunanistan'da panik yarattığını söyledi.

"TÜRK DENİZİ OLUŞTURACAKLAR"

"Türkiye denizlere hakim oluyor" ifadelerini kullana In.gr, "Böyle devam ederse Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar" sözleriyle yaşanan panik havasını gözler önüne serdi. Türkiye'nin askeri ve diplomatik olarak her şeyi kontrol edebileceği yorumunda bulunan gazete, "Yani adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın, Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor" iddiasıyla da provokatif girişimde bulundu.

"KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLACAK"

Herhangi bir diyalogda veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden tarafın Yunanistan olacağını söyleyen In.gr, "Atina, Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor" ifadelerini kullandı. Uluslararası çapta konuşulmaya devam eden Kıbrıs meselesine ilişkin yorumların yer verildiği analizde, "Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor." sözleri kullanıldı.