Dünya

Güç kaybı itirafında bulundu: Türkiye bizden daha dinamik bir rol oynuyor

Yunanistan'da muhalefet partisi PASOK milletvekili Pavlos Geroulanos, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Libya gibi bölgesel krizlerde belirleyici bir aktör haline geldiğini itiraf ederek, Yunanistan'ın diplomatik alanda gerilediğini belirtti. Türkiye'nin son dönemde bölgesel krizlerde aktif diplomatik rol üstlendiğini ifade eden Geroulanos, 'Yeni Demokrasi Partisi Türkiye'nin tedirginlik içinde olduğunu söylüyor. Gerçek şu ki Türkiye şu anda bölgede barış gücü olarak bizim yaptığımızdan çok daha dinamik bir rol oynuyor.' değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Geroulanos'un Türkiye'yi 'barış gücü' olarak nitelendirmesi Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MEHMET SELVİTOP30 Nisan 2026 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Güç kaybı itirafında bulundu: Türkiye bizden daha dinamik bir rol oynuyor
Yunanistan'da muhalefetteki PASOK Partisi milletvekili Pavlos Geroulanos, Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki diplomatik başarısını övdü ve Atina'nın bu süreçte geri kaldığını itiraf etti. Geroulanos'un Türkiye'yi "barış gücü" olarak nitelendirmesi Yunan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

YUNAN VEKİLDEN İTİRAF: TÜRKİYE'NİN ROLÜ DAHA DİNAMİK

Türkiye'nin son yıllarda izlediği başarılı diplomasi ve çok yönlü dış politika hamleleri, bölgesel krizlerde belirleyici bir aktör olarak öne çıkmasını sağladı.

PASOK Partisi Milletvekili Pavlos Geroulanos, Türkiye'nin bölgedeki rolünün Yunanistan'a kıyasla "daha gelişmiş" ve "daha dinamik" olduğunu belirtti.

Yunan basınına yansıyan açıklamalarında Geroulanos, Türkiye'nin son dönemde bölgesel krizlerde aktif diplomatik rol üstlendiğini ifade ederek, "Yeni Demokrasi Partisi Türkiye'nin tedirginlik içinde olduğunu söylüyor. Gerçek şu ki Türkiye şu anda bölgede barış gücü olarak bizim yaptığımızdan çok daha dinamik bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR ROL OYNUYOR"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye krizi ve Libya'daki gelişmelerde etkili bir aktör haline geldiğini kaydeden Geroulanos, Ankara'nın uluslararası alandaki diplomatik hamlelerine dikkati çekti.

Yunanistan'ın dış politika performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Geroulanos, ülkesinin savunma alanında güçlenmesine rağmen diplomatik alanda gerilediğine dikkati çekerek, "Yunanistan geçmişte herkesle konuşabilen bir rol üstlenmişti ve bu nedenle ittifaklarında güçlüydü. Ancak artık gücümüz azalıyor. Özellikle NATO gibi bir ittifakta Türkiye artık farklı bir rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

