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Dünya

Güçlü bağlara vurgu yapıldı! Mısır'da Türkçe talebi

Mısır, Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla panel düzenledi. Panelde konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın üniversitelerinde en çok Türk dili ve edebiyatı bölümleri bulunan ülke olduğuna işaret ederek, Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsünün en fazla Türkçe öğrenme talebi alan merkezleri olduğunu ifade etti.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
Güçlü bağlara vurgu yapıldı! Mısır'da Türkçe talebi
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla "Türkiye ve Bölgenin Sıkıntıları" başlıklı panel düzenledi.

Başkent Kahire'de 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı kapsamında yapılan panele, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve eski Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye ile Mısır arasındaki farklı alanlardaki ilişkilerin son 100 yılda gösterdiği gelişim, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği fırsatları, Türkiye'nin bölgesel ve küresel rolü ile bölgenin karşı karşıya olduğu sıkıntılar ele alındı.

Panelde konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "İki ülkenin tarihi arasında güçlü bir bağ vardır ve halkları yüzyıllar boyunca aynı devletin çatısı altında yaşamıştır." dedi.

Şen, on binlerce Türk vatandaşının Arap kökenli olduğu gibi, on binlerce Mısırlının da Türk kökenli olduğunu belirterek, bunun iki halk arasındaki güçlü bağları gösterdiğini vurguladı.

Mısır'ın üniversitelerinde en çok Türk dili ve edebiyatı bölümleri bulunan ülke olduğuna işaret eden Şen, Mısır'daki Yunus Emre Enstitüsünün en fazla Türkçe öğrenme talebi alan merkezleri olduğunu ifade etti. Şen, bunun Mısır halkının Türk kültürüne olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şen, ekonomik işbirliği fırsatlarının sürekli arttığını ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla 15 milyar dolara çıkarılması hedefini gerçekleştirmenin mümkün olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının daha çok tekstil sektörü gibi geniş istihdam sağlayan alanlara yoğunlaştığını vurgulayan Şen, bu yatırımların Mısır'da binlerce kişiye iş imkanı sunduğunu ifade etti.

Panelde konuşan eski Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Alaa el-Hadidi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle son dönemde hızla geliştiğini belirtti.

Türkiye'deki görev süresi boyunca Türk halkının kendisine gösterdiği misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Hadidi, Türkiye'deki deneyiminin bir diplomatın nadiren yaşayabileceği türden bir tecrübe olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan Hadidi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, bölgedeki mevcut koşullar göz önüne alındığında, iki ülke liderlerinin koordinasyon ve istişareye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hadidi ayrıca bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ivmenin süreceğine işaret ettiğini aktardı.

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