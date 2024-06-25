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Dünya

Guinness rekorlar kitabına girmişti! Dünyanın en uzun köpeği 'Kevin' hayatını kaybetti

Guinness rekorlar kitabına giren dünyanın en uzun köpeği 'Kevin' hayatını kaybetti.

DHA25 Haziran 2024 Salı 11:31 - Güncelleme:
Guinness rekorlar kitabına girmişti! Dünyanın en uzun köpeği 'Kevin' hayatını kaybetti
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ABD'de yaşayan ve yakın zamanda Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği seçilen Kevin adındaki Danua cinsi köpek hayatını kaybetti.

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazandı.

GEÇİRDİĞİ AMELİYAT SONRASI ÖLDÜ

Guinnes Dünya Rekorları, 13 Haziran'da Kevin'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı. Kevin'ın geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldüğü belirtilen açıklamada, "Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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