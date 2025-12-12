İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,697
  • EURO
    50,1468
  • ALTIN
    5908.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gümrüksüz alışveriş bitiyor! AB'den 3 avroluk sabit vergi hamlesi
Dünya

Gümrüksüz alışveriş bitiyor! AB'den 3 avroluk sabit vergi hamlesi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 1 Temmuz 2026'dan itibaren AB dışından gelen düşük değerli paketlere 3 avroluk gümrük vergisi almaya karar verdi.

AA12 Aralık 2025 Cuma 18:49 - Güncelleme:
Gümrüksüz alışveriş bitiyor! AB'den 3 avroluk sabit vergi hamlesi
ABONE OL

AB Konseyi, üye ülkelerin Maliye Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, Birlik dışındaki ülkelerden ithal edilen küçük paketlere yönelik alınan kararları açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi, büyük ölçüde e-ticaret yoluyla AB'ye giren ve değeri 150 avrodan az olan küçük paketlere 1 Temmuz 2026'dan itibaren sabit 3 avroluk gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi." ifadesi yer aldı.

Mevcut durumda küçük paketlerin AB'ye gümrüksüz girdiği anımsatılan açıklamada, bunun AB satıcıları için haksız rekabete, tüketiciler için sağlık ve güvenlik risklerine, dolandırıcılığa ve çevresel endişelere yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, yeni gümrük vergisinin AB'ye yönelik tüm e-ticaret akışlarının yüzde 93'ünü kapsayacağı kaydedilerek, "Bu oran, AB'ye giren ve AB'nin Tek Noktadan İthalat Merkezi (IOSS) sisteminde katma değer vergisi açısından kayıtlı AB dışı satıcılara ait tüm mallara uygulanacak." değerlendirmesi yapıldı.

Geçici önlemin gümrük vergisi muafiyeti eşiğini tamamen ortadan kaldıracak kalıcı bir çözüm anlaşması yürürlüğe girene kadar yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "O noktada, 150 avronun altındaki tüm mallar, bireysel ürünler için normal AB tarifelerine göre gümrük vergisine tabi olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni önlemin gümrük reform paketi ve çok yıllık mali çerçeve bağlamında değerlendirilmekte olan "işlem ücreti" uygulamasından farklı olduğu belirtildi.

Mevcut durumda, Avrupa'da AB dışından yapılan 150 avro altındaki ürün siparişleri gümrük vergilerinden muaf tutuluyor.

AB ülkelerine 2024 yılında 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti.

AB Komisyonu, uzun süredir Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu ve AliExpress ile Çin'de kurulan e-ticaret şirketi Shein üzerinden yapılan alışverişlere yeni vergi getirilmesi üzerinde çalışmalar yapıyordu.

AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.