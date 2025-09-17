İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Gündem bölgesel kriz... Amman Zirvesi'nde ortak mesaj: Siyasi çözümler şart

Amman'da bir araya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze, Kudüs ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 20:36
Gündem bölgesel kriz... Amman Zirvesi'nde ortak mesaj: Siyasi çözümler şart
Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ürdün'de, Kralı 2. Abdullah ile başkent Amman'daki Basman Zahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Al Sani ile 2. Abdullah, iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan kardeşlik ve tarihi ilişkilerin düzeyinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Liderler ayrıca ekonomi ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliğinin genişletilmesinin yanı sıra iki ülkenin maslahatını sağlayacak ve Arap meselelerine hizmet edecek şekilde koordinasyonun sürdürülmesine önem verdiklerini vurguladı.

Katar ile Ürdün arasındaki kardeşlik ilişkilerindeki gelişme ve ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirten Al Sani ile 2. Abdullah, Ürdün-Katar Yüksek Ortak Komitesi'nin etkinleştirilmesinin önemini teyit etti.

Görüşmede ayrıca bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Al Sani'nin ziyareti ve bu ziyaretin iki kardeş ülke arasında yol açacağı verimli işbirliğinden övgüyle söz etti.

Ayrıca ülkesinin İsrail'in Katar'a saldırısını kınadığını aktaran 2. Abdullah, Katar'ın yanında yer aldığını ve devletlerin egemenliğini her türlü ihlale karşı korumak için kardeş ve dost ülkelerle koordinasyona devam edeceğini ifade etti.

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye girişinin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Filistinlileri topraklarından göçe zorlamayı amaçlayan Gazze'deki kara saldırısını genişletmesini kınayan 2. Abdullah, Gazze'ye saldırıları sonlandıracak bir esir takası anlaşmasının uygulanması için Katar, Mısır ve ABD'nin sarfettiği çabaları desteklediğini vurguladı.

2. Abdullah ayrıca Kudüs'teki İslam ve Hristiyan dinine ait kutsallara yönelik ihlallerin riskleri konusunda uyardı.

Görüşmede ayrıca Filistinlilerin meşru haklarını kazanması için desteğin artırılması gerektiği vurgulandı.

Suriye ve Lübnan'ın güvenlik, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarının desteklenmesinin gerektiği, bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasının önemi teyit edildi.

Katar Emiri ile Ürdün Kralı ayrıca bölgenin güvenlik ve istikrarını yeniden sağlamak için yüz yüze kaldığı krizlere siyasi çözümler bulunmasının önemine değindi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'a bugün resmi ziyaret kapsamında gelen Katar Emiri Al Sani'yi ülkeden ayrıldığı Marka Havalimanı'nda uğurladı.

