Gündeme bomba gibi düşen iddia: Karanlık ağın kilit adamı Epstein yaşıyor

star.com.tr 01 Ocak 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 16:33

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cezaevindeki intiharı hakkında iddialar devam ediyor.



Epstein'in, İngiliz kraliyet prensi Andrew, Harvard Hukuk Fakültesi profesörü Alan Dershowitz, Clinton ailesi ve Trump dahil olmak üzere güçlü arkadaşları ve ortakları olan olması, ölümünü daha da karanlık bir hale getirdi.

Epstein'in, 2008'de cinsel suçlardan mahkum edilmesi ve sadece 13 ay ceza alması, derin bağlantıların etkisini bir kez daha göstermişti.

Epstein, Ağustos 2019'da hapishane hücresinde ölü bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde, Epstein'in intihar ettiği iddia edildi.

ÖLÜMÜ KİRLİ AĞIN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN MİYDİ?

Epstein'in ölümünden sonra, Alman bankası Deutsche Bank'tan İngiltere Prensi Andrew'e hatta Mossad'a kadar uzanan derin ve kirli ağlar üzerindeki sis perdesi, henüz aralanmış değil.

Öyle ki aralanması da istenmiyordu... Epstein'in ölümünden bir yıl sonra, devam eden yargı sürecinde davaya başkanlık eden Federeal Yargıç Esther Salas'ın ailesine, silahlı saldırı düzenlendi. Salas'ın oğlu hayatını kaybederken, kocası ağır yaralandı.

Saldırı sırasında şans eseri bodrumda olan Salas, saldırıdan kurtuldu.

BİRKEZ DAHA 'EPSTEİN ÖLMEDİ' İDDİASI

Şubat 2020'de, CIA'nın önemli isimlerinden Robert David Steele, Epstein intiharının düzmece olduğunu iddia etti. Steele'ya göre, Epstein'ın ölmedi ve CIA'nın güvenli evinde saklanıyor.

Steele'nin açıklmasından aylar sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'seçimlerdeki şaibeyi' savunan hukuk ekibinde yer alan Avukat L. Lin Wood, Epstein'in hayatta olduğunu ileri sürdü.

Wood, 2016 yılında hayatını kaybeden ABD Yüksek Adalet Mahkemesinin eski bir üyesi olan Antonin Scalia'nın ölümünüyle ilgili, 'Scalia'nın ani ölümünden önce kayda geçmişsiniz. Scalia'nın öleceğini nasıl bildin?' dedi.

Wood ayrıca, Roberts'ın Epstein aracılığıyla Galler'den iki küçük çocuğu yasadışı olarak evlat edindiğini ileri sürdü.

Sosyal medyadan iddialarını sürdüren Wood, bomba etkisine neden olan sözleriyle ilgili, 'Bana saldırmadan önce, belki adil insanlar Roberts'tan doğruyu söylemesini isterdi. Ya da Epstein'e sorun, o yaşıyor...' dedi.

EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ

Epstein, 2008'deki küçük cezasından birkaç yıl sonra, cinsel amaçlı küçük çocuk ticareti gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Ağustos 2019'da yargılanmayı beklerken bir hapishane hücresinde ölü bulundu.

Ölümü kayıtlara, 'kendini asarak intihar etmiş' olarak geçse de, insanlar otopsi raporlarının tartışmalı olduğunu ve hücresini zamanında denetlemesi gereken gardiyanların prosedürleri ihlal ettiğini savunuyor.

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