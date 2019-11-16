Güneş’in doğuşunu iki kez gördüler

Qantas Havayolları’na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçak, yolculardan ve mürettebattan oluşan 40 kişiyle birlikte yapacağı test uçuşu için İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’ndan önceki sabah saatlerinde havalandı.

EN UZUN UÇUŞ

Uçak, 19 saat ve 19 dakikalık bir yolculuğun ardından dün yerel saatler 11.45’te Sydney’e indi. Uçağın, 1 saat 45 dakika daha uçabilecek kadar yakıtının kaldığı da belirtildi. Qantas’ın Genel Müdürü Alan Joyce, “İki kez gün doğumu gördük” sözleriyle yolculuğun uzunluğunu özetledi. Dreamliner uçakları normalde 300 kadar yolcu taşıyabiliyor, ancak bu tarz tam kapasite uçuşlarda hem yolcular hem de yük göz önünde bulundurulduğunda Londra’dan Sydney’e yakıt yüklemesi yapmadan uçuş gerçekleştirmek mümkün olmuyor. Qantas Havayolları’nın ‘Project Sunrise’ (Gündoğumu Projesi) adını verdiği 19 saat ve 19 dakikalık bu deneme uçuşunda, uzun yolculukların insan bedeni üzerindeki etkisi inceleniyor.