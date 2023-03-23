Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Belçika Kralı Philippe ile görüştü

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki Union Buildings'teki görüşmede, Ramaphosa ve Kral Philippe, ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanakları ile kıtasal ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

Ramaphosa, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Belçika'nın Kovid-19 salgınında Güney Afrika'ya yaptığı aşı yardımlarından dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Belçika aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Güney Afrika'daki mRNA teknoloji transfer merkezi girişiminin ilk destekçilerinden biriydi." dedi.

Güney Afrika ile Belçika arasındaki yatırım ve turizm ilişkilerinin giderek güçlendiğine dikkati çeken Ramaphosa, Kral Philippe'in bu ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Kral Philippe de Güney Afrika'da 10 binden fazla Belçikalının yaşadığını belirterek, Belçika'nın Güney Afrika'da enerjiden sağlığa birçok sektörde önemli yatırımları bulunduğunu vurguladı.

Güney Afrika'nın G-20 ve BRICS ülkeleri grubunda Afrika kıtasını temsil ederek küresel çapta çok önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Kral Philippe, bu açıdan Güney Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.