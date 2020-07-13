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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti için korkutan tahmin: Yıl sonuna kadar 40-50 bin kişi Kovid-19'dan ölebilir

Afrika kıtasında koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan yıl sonuna kadar 40-50 bin kişinin hayatını kaybedebileceği bildirildi.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:38 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:39
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Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, bilim insanlarının modellemelerine göre salgın nedeniyle yıl sonuna kadar 40-50 bin kişinin ölmesinin beklendiğini belirtti.

"Bu öngörülerin yanlış olduğunu ispat etmek en önemli görevimiz olmak zorunda." diyen Ramaphosa, birey, aile ve toplum olarak salgının ülkedeki gidişatını değiştirmeye mecbur olduklarını ifade etti.

Ramaphosa, maske ve hijyen gibi tedbirlere dikkati çekerek, her gün ortalama 12 bin yeni vakayla karşılaşıldığını hatırlattı.

Ülkede kaldırılan içki satışı yasağı vakaların artması nedeniyle yeniden yürürlüğe konuldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde şu ana kadar 276 bin Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 4 bin 79 kişi hayatını kaybederken 134 bin 874 kişi iyileşti.

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