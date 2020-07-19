İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2020 Pazar / 28 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8569
  • EURO
    7,8483
  • ALTIN
    399.117
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19'un en fazla görüldüğü 5'inci ülke oldu

Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 350 bin 789'a yükselmesiyle vaka sayısında dünya genelinde 5'inci sıraya yerleşti.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 00:02 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 00:02
ABONE OL

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 bin 285 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Hindistan ve Rusya'dan sonra 5'inci sıraya yerleşti.

Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 422 bin 741 test yapıldı.

Son 24 saatte 144 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 804'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vakalarından 182 bin 230'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.