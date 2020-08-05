AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:38

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkwize, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 181'inin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.



Mkwizw, "Ülkedeki virüs mart ayından beri etkili oldu ve 24 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." dedi.



- DÜNYA GENELİNDE 5'İNCİ SIRADA

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 5'inci ülke konumunda.



Ülkede vaka sayısı 521 bin 318'e yükselirken 8 bin 884 de hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

