İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,018
  • EURO
    8,3482
  • ALTIN
    460.445
  • BIST100
    1091.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 24 bin sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:38
ABONE OL

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkwize, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 181'inin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Mkwizw, "Ülkedeki virüs mart ayından beri etkili oldu ve 24 bin sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi." dedi.

- DÜNYA GENELİNDE 5'İNCİ SIRADA

Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 5'inci ülke konumunda.

Ülkede vaka sayısı 521 bin 318'e yükselirken 8 bin 884 de hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.