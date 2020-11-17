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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 35 binden fazla sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildi

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 35 bin 490 sağlık çalışanı virüse yakalandı.

AA17 Kasım 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 16:45
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Sağlık Bakanı Dr. Zweli Mkhize, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 338 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mkhize, "Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısı 35 bin 490 oldu." ifadelerini kullandı.

Halka tedbir alınması konusunda uyarıda bulunan Mkhize, virüsle mücadelede maske takılmasının, temizliğin ve kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar 5 milyon 142 bin 947 testin yapıldığı ülkede, vaka sayısı 752 bin 209'a, ölü sayısı 20 bin 314'e ulaştı.

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