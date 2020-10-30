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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir günde 2 bin 56 Kovid-19 vakası kaydedildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 721 bin 770'e yükseldi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 00:20 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 00:20
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 19 bin 164 oldu.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 56 artışla 721 bin 770'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 607 bin 883 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 649 bin 935'i iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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