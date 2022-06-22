İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2022 Çarşamba / 23 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3348
  • EURO
    18,2389
  • ALTIN
    1023.47
  • BIST100
    2575.24
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde facia: Vaftiz töreninde boğuldular
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde facia: Vaftiz töreninde boğuldular

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde iki genç, vaftiz töreni kapsamında girdikleri baraj gölünde boğuldu.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 13:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Limpopo Eyaleti Polis Sözcüsü Tuğgeneral Motlafela Mojapelo, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Elvis Ramakgaphola ve 29 yaşındaki Michael Rampa'nın, 19 Haziran'da gerçekleştirilen bir vaftiz töreni sırasında girdikleri Masetheko Barajı'nda boğulduğunu belirtti.

Mojapelo, vaftiz için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren diğer iki kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Aynı bölgede 12 Haziran'da düzenlenen bir başka vaftiz töreninde biri rahip iki kişi boğulmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, vatandaşlar, barajları ve nehirleri dini faaliyetler de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

  • Güney Afrika Cumhuriyeti
  • vaftiz töreni
  • Motlafela Mojapelo

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.