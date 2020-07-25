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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 13 bin 994 yeni Kovid-19 vakası tespit edilerek, günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 21 bin 996'ya yükseldi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:32 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:32
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 994 kişi Kovid-19'a yakalanırken 250 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 6 bin 343 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarından 245 bin 771'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 684 bin 488 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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