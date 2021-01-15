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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs bilançosu artıyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 296 bini aştı.

AA15 Ocak 2021 Cuma 00:44 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 00:44
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 712 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 bin 852'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 296 bin 806'ya çıktığı ülkede bugüne kadar 7,4 milyondan fazla test yapıldı, hastalığa yakalananlardan 1 milyon 49 bin 740'ı iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, tatil dönemi boyunca sınır kapılarında görülen yığılmayla mücadele için 20 kara sınır kapısını 15 Şubat'a kadar kapatma kararı almıştı.

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