AA 09 Ağustos 2020 Pazar 09:36 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 09:36

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 301 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10 bin 210'a çıktı.



Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 553 bin 188'e yükseldi.



Bugüne kadar 3 milyon 220 bin 265 test yapılan ülkede Kovid-19 vakalarından 404 bin 568'i iyileşti.



En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.