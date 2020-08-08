Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti

AA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:56 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:56

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 305 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 9 bin 909'a çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 292 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 545 bin 476 oldu.

Bugüne kadar 3 milyon 183 bin 658 test yapıldı, Kovid-19 vakalarından 394 bin 759'u iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.