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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 8 bin 810 Kovid-19 vakası görüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 8 bin 810 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 810 artışla 224 bin 665'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 944 bin 399 test yapıldı.

Son 24 saatte 98 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 600'e yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 106 bin 842'si ise iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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