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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 500 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 107 artarak, 503 bin 209'a yükseldi.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 10:02 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 10:02
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 153 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 107 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi, Kovid-19 vakalarından 342 bin 461'i iyileşti.

Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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