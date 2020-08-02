AA 02 Ağustos 2020 Pazar 10:02 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 10:02

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 153 oldu.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 107 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi, Kovid-19 vakalarından 342 bin 461'i iyileşti.



Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.



En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.



