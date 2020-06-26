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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 118 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 118 bin 375'e yükseldi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 09:39 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:39
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 579 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 460 bin 12 test yapıldı. Bu testlerden 118 bin 375'i pozitif çıktı.

Kovid-19 vakalarından 59 bin 974'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 292 olarak kayda geçti.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

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