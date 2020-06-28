AA 28 Haziran 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:52

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 210 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Ülkede, bugüne kadar toplam 1 milyon 529 bin 9 test yapıldı.



Bu testlerden 131 bin 800'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 67 bin 94'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 413 oldu.



En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm, Northern Cape bölgesinde kaydedildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.