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Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kovid-19 vaka sayısı 130 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 131 bin 800'e yükseldi.

AA28 Haziran 2020 Pazar 09:52 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:52
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Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 7 bin 210 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede, bugüne kadar toplam 1 milyon 529 bin 9 test yapıldı.

Bu testlerden 131 bin 800'ü pozitif çıktı. Kovid-19 vakalarından 67 bin 94'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 413 oldu.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm, Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

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