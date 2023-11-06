İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı
Dünya

Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri gözetmeye çağırdı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 01:26 - Güncelleme:
Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı
ABONE OL

Uluslararası İlişkileri ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yabancı uyrukluların Gazze'den tahliyesi sürecinde, "dost" olarak gördüğü ülkelerin vatandaşlarına öncelik verdiği öne sürülerek Güney Afrika gibi "dost olmayan" ve saldırılara karşı duruş sergileyen ülkelerin listenin sonuna itildiği iddia edildi.

Açıklamada, İsraillilerin yabancı uyruklu kişileri kabul etme hızının yavaş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Güney Afrikalıların sırasının 20 gün sonra gelebileceğine dikkati çekildi.

Yabancı uyruklu kişilere Gazze Şeridi'nden zamanında özgürce çıkmasına izin verilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği açıklamada, İsrail'in hastanelerde, ambulanslarda, okullarda, apartmanlarda ve özel arabalarında Filistinli sivilleri doğrudan hedef almasının "savaş suçu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güney Afrika, İsrail'i bir kez daha uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insani hukuk kapsamında sivilleri korumaya çağırıyor." ifadeleri kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası insancıl hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu eylemler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üyelerinin ezici çoğunluğu tarafından onaylanan acil ateşkes ihtiyacını bir kez daha ortaya koyuyor. İsrail'in binlerce yerinden edilmiş sivilin barındığı Şifa ve Kudüs hastanelerini bombalamaya yönelik süregelen tehditleri uluslararası toplum tarafından kınanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.