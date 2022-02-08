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Dünya

Güney Afrika ordusu, ''çocuk asker'' iddialarını reddetti

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), 'orduda çocuk askerlerin kullanıldığına' ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.

AA8 Şubat 2022 Salı 16:11 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 16:12
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SANDF Komutanı Korgeneral Lawrence Khulekani Mbatha, yaptığı açıklamada, bu iddiaları orduyu itibarsızlaştırmaya yönelik "yasa ve etik dışı" bir girişim olarak nitelendirerek, SANDF'nin kesinlikle çocuk asker bulundurmadığını söyledi.

Güney Afrika anayasasının ve kamu istihdamına yönelik yasal düzenlemelerin reşit olmayanların istihdamına izin vermediğini hatırlatan Mbatha, bu iddiaların sahiplerinin tespit edilmesi için kolluk kuvvetleriyle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Geçen hafta sosyal medyada 15 yaşındaki Güney Afrikalı çocukların SANDF'de istihdam edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları, ülke kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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