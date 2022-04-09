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Dünya

Güney Afrika, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda tarafsızlık vurgusunu yineledi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması kararına çekimser kalan ülkeler arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmaya yönelik tutumunu yineledi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 03:04 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 03:06
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Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olup bitenlere kayıtsız olmadıklarını vurgulayarak Güney Afrika'nın tarafsız bir şekilde barışçıl diyalog çağrılarını desteklediğini ifade etti.

Pandor, "Bu zamana kadar güçlü ülkelerin 'çatışma ve saldırganlık' politikalarına bulaşmamakta direndik. Bunun yerine, diyalog ve müzakere yoluyla çatışmanın barışçıl çözümünü destekledik." dedi.

Uluslararası toplumun bu konuya ilişkin müdahalelerinde tutarsızlıklar bulunduğuna dikkati çeken Pandor, "Uluslararası toplum sürdürülebilir bir çözüm bulmaya odaklanmalı. Ama bu bir tarafı tecrit etmek veya diz çöktürmekle bulunamayacak." diye konuştu.

Güney Afrika 2 Mart'tan bu yana BM Genel Kurulunda Ukrayna konusunda alınan üç kararda da çekimser kaldı.

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