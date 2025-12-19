Güney Afrika ve ABD arasında diplomatik gerilim

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrikalı beyaz çiftçilere yönelik mülteci kabul programı kapsamında faaliyet gösteren yetkililerin gözaltına alınması şiddetle kınandı.

Açıklamada, ABD için çalışan yetkililerin pasaport bilgilerinin kamuoyu ile paylaşıldığı iddia edilerek, bu durum "kabul edilemez bir taciz biçimi" olarak nitelendirildi.

Operasyonunun "Güney Afrika'nın ABD hükümeti personelini korkutma girişimi" olarak değerlendirildiği açıklamada, ABD'nin yasal ve barışçıl bir şekilde yurt dışında faaliyet gösteren hükümet yetkililerine veya vatandaşlarına yönelik bu tür davranışlara müsamaha göstermeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Güney Afrika hükümetinin sorumluları hesap vermeye zorlamaması ciddi sonuçlara yol açacaktır. Güney Afrika hükümetini bu durumu kontrol altına almak ve sorumluları hesap vermeye zorlamak için acil önlem almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

- GÜNEY AFRİKA KİMLİK BİLGİLERİNİN PAYLAŞILDIĞI İDDİALARINI REDDETTİ

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ve 7 Kenyalının gözaltına alınıp sınır dışı edilmesinin Güney Afrika göçmenlik yasalarına tam uyum içinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin gerekli çalışma izinleri olmadan çalıştıklarına dikkati çekilerek, hükümetin egemenliğinden ve hukukun üstünlüğünün uygulanmasından taviz vermeyeceği vurgulandı.

ABD yetkililerinin kimlik bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığı iddiasının yalanlandığı açıklamada, "Güney Afrika, veri güvenliğiyle ilgili tüm konuları son derece ciddiye alır ve sıkı yasal ve diplomatik protokoller çerçevesinde faaliyet gösterir. Bu tür eylemlerde devletin herhangi bir müdahalesi olduğuna dair her türlü iddiayı kesinlikle reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- MÜLTECİ BAŞVURU MERKEZİNE OPERASYON

ABD'nin Güney Afrikalı beyaz çiftçilere yönelik mülteci kabul programı kapsamında Johannesburg'da açtığı başvuru merkezine 17 Aralık'ta düzenlenen operasyonda turist vizesiyle ülkede bulunan ve yasa dışı çalıştıkları tespit edilen 7 Kenya vatandaşı gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia ediyor.

Bu kapsamda ABD, mayıstan bu yana "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor.

Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Kasım ayında Johannesburg'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılım göstermeyen Trump yönetimi, Güney Afrika'nın G20'den dışlaması için girişimde bulunuyor.